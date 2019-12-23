Mahsum Altunkaya'dan Kurtuluş Bayramı kutlaması

23.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:56

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, Gazianteplilerin Kurtuluş Bayramını kutladı.



Gaziantep Savunmasının da tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi toplumun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi sonucu başarıya ulaştığına dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, şöyle devam etti:



"Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü coşku ile kutluyoruz. Atalarımız, geçmişte vatanımıza yönelik tehdit ve tehlikelerde birlikte hareket ederek düşmanı yenilgiye uğratmıştır. Dün olduğu gibi gelecekte de birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe, hiçbir güç huzurumuzu bozamayacaktır. 98 Yıl önce vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele veren atalarımız, 11 ay boyunca düşmanı şehre sokmayarak tarihte benzeri az görülen bir destan yazdılar. 98 Yıl önce yazılan bu direniş destanı, Gaziantepliyim diyen herkes için büyük bir övünç kaynağıdır. Antep Harbinde, düşman kuvvetleri şehri kuşattığı için insanlar gıda bulamamış, açlıkla karşı karşıya kalmıştı. O gün açlık tehlikesi yaşayan Gaziantep bugün ise gıda üretiminde sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli merkezlerinden birisi. Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, dünyanın her köşesine ihracat yaparak, bir taraftan ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlarken, diğer taraftan da atalarımıza layık olmanın gayreti içerisindeyiz. Bu vesile ile Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA