Mahsum Altunkaya Başbakan Binali Yıldırım'la Görüştü

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunyaka, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşerek, ihracatçıların sorunlarını anlattı.

Başbakan Binali Yıldırım'la DEİK yönetim kurulu toplantısında görüşen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunyaka Gaziantep'in sahip olduğu ekonomik ve sanayi potansiyelini anlatarak bölge ihracatı hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'in sahip olduğu sanayi ve ekonomik potansiyel ile oluşturulan istihdam rakamları hakkında da sunum yapan Başkan Altunkaya bölgede yaşanan sıkıntılar ve ihracatçıların karşılaştığı sorunları da aktardı. Sorunların en kısa sürede çözüleceği yönünde Başbakan Binali Yıldırım'dan söz alan Altunkaya ihracatın arttırılması ve 2018 hedeflerine ulaşılması için gerekli çalışmaları sürdüreceklerini de ifade etti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yönetim kurulu toplantısına katılan Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin hem hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü hem de geleceğini inşa ettiğini ifade ederek aynı anda dört terör örgütüyle mücadele ettiğini söyledi. Enflasyonun düşürülmesi için herkesin seferberlik anlayışı içerisinde mücadeleyi birlikte yapması gerektiğini de ifade eden Başbakan Binali Yıldırım DEİK Yönetim Kurulu toplantısında sorunları dinleyerek gerekli çalışmaların hızla yapılacağını ifade etti. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunyaka güçlü ve büyük Türkiye için biz sanayici ve ihracatçılarımız üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Katma değeri yüksek ürünler üreterek ihracatımızı arttırmayı sürdüreceğiz. Bugün Başbakanımızla yaptığımız görüşmelerde Gaziantep başta olmak üzere bölge ihracatımız ve sahip olduğumuz potansiyel hakkında bilgiler verdik" dedi. - GAZİANTEP