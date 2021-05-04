Mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yapılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yapılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak

Mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yapılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, pandemi sürecinde tam kapanma nedeniyle mağduriyet yaşayan ve mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yaparak, vatandaşlara bu ürünlerin ücretsiz dağıtımını yapacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, pandemi sürecinde tam kapanma nedeniyle mağduriyet yaşayan ve mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yaparak, vatandaşlara bu ürünlerin ücretsiz dağıtımını yapacak.

Alanya Belediyesi, Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında tam kapanmaya gidilince mağduriyet yaşayan üreticiye sahip çıktı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çiftçi belgesiyle öncelikle salatalık ve kabak üretimi yapan çiftçilerden 500 kiloya kadar alım yapılacağını açıkladı.

Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Alanya Belediyesi tarafından çiftçiden alınacak salatalık ve kabak, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Çiftçilerin mahsullerini belirlenen günlerde Payallar Düğün Salonu'na getirerek Alanya Belediyesi'ne satışını gerçekleştirebileceği açıklandı. Alınan ürünler, Alanya Belediyesi ekiplerince sokak sokak dolaşılarak yine vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Piyasa değerinin üstünde alım yapılacak

Alanya Belediyesi, çiftçiden ürünlerini alırken mağdur olmaması adına hal fiyatlarının üzerinde alım yapacağı açıklandı. Buna göre halde 20-50 kuruş arası olan kabak ve salatalığı Alanya Belediyesi 75 kuruşa alacak.

Yücel: "Her zaman üreticimizin yanındayız"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her zaman üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu; "Pandemi dolayısıyla tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında mağdur olan çiftçimize sahip çıkıyoruz. Mahsulleri ellerinde kalan ve zorluk yaşayan çiftçilerimizden üretici başı kilosu 75 kuruştan 500 kiloya kadar salatalık ile kabak alacağız ve bunları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Alanya Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Bu zorlu sürecin altından, omuz omuza vererek yine hep birlikte başarıyla kalkacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi
Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi
Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Hülya Avşar Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Aykut Kocaman Fırat Aydınus Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mahsulü elinde kalan çiftçiden alım yapılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:18:09. #1.15#

title