Mahşer-i Cümbüş 23 Eylül Çarşamba Trump Sahne'de Doğaçlama tiyatronun önemli temsilcilerinden Mahşer-i Cümbüş, 23 Eylül Çarşamba günü saat 20:30'da Trump Sahne'de tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gösteriler sergileyen ve festivallere katılan interaktif doğaçlama Mahşer-i Cümbüş; Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilek Çelebi, Ayça Işıldar Ak, Özlem Türay ve Yiğit Arı gibi oyuncularla izleyici karşısına çıkıyor, izleyenlere eğlenceli anlar vadediyor. İzleyenler de güldürürken düşündüren oyunda, hayatın içinden ve hayata dair birebir yaşadıkları örneklerle oyunları yönlendirebiliyorlar.

Trump Sahne, kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında COVİD-19'a karşı tüm önlem ve tedbirlerini almış olarak kapılarını açıyor. Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne'de seyirciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izleyecekler. Girerken ateşleri ölçülecek olan izleyiciler, sürekli dezenfekte edilen salonda oyunu maskeli olarak izleyecek.

Kaynak: Bültenler