Mahsa ve Marjan Vahdat, Üsküdar'da konser verdi

30.10.2019 23:00

İranlı şarkıcılar Mahsa ve Marjan Vahdat, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Üsküdar Belediyesinin düzenlediği "Eski Kökler Yeni Yapraklar" konserinde Vahdat kardeşler, müzisyen Coşkun Karademir ile sahne aldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sahnede bir konuşma yapan Mahsa Vahdat, kendisine eşlik eden Karademir'in yanı sıra Ertan Tekin ve Ömer Arslan ile beraber olmaktan onur duyduğunu söyleyerek, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin Mevlana'nın kaleminden çıkan şiirleri seslendirmeleri adına harika bir his yaşadıklarını belirtti.

"Bizim için ev demek, sahnede olmak demek"

Vahdat, İstanbul'da konser vermekten dolayı ayrıca mutlu olduklarını ifade ederek, "Buraya kendimize ve hepimize barış getirmek için geldik. Öyle ki bu dünyanın acılarından bir dakika bile sizi uzak tutabilmek adına geldik. Marjan ve benim için ev demek, sahnede olmak demek." dedi.

Coşkun Karademir de Üsküdar'da böyle bir konser verdikleri için sevinçli olduklarını belirterek, Üsküdar Belediyesine etkinlik için teşekkür etti.

Nefesli sazlarda Ertan Tekin ve vurmalı çalgılarda Ömer Arslan'la uzun yıllar omuz omuz çalıştıklarına işaret eden Karademir, "Dünyanın her yerinde müzik yapıyoruz. Birçok farklı projeyle bu toprağın kültürünü, müziğini aktarmaya çalışıyoruz. Kendileri bu yolda beni hiç yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise bugün doğum günü olan Mahsa Vahdat'ın yeni yaşını tebrik ederek, kendisine hediye takdim etti.

Türkmen, hayatı boyunca İran'a hiç gitmediğinden bahsederek, "Tahran'ı, Tebriz'i ve İsfahan'ı çok merak ediyordum bu akşama kadar. Bugün ise bu merakımdan vazgeçtim. Çünkü bu konserle birlikte bir Tebriz'e, İsfahan'a gittik. Çok güzel bir akşam oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren konserde grup, Mevlana'nın, "Yersiz", "Aşkın Sultanı" ve "Yoldaşım" şiirlerinin yanı sıra İranlı şair Füruğ Ferruhzad ile Hafız-ı Şirazi'nin kaleme aldığı eserlerin bestelenmiş hallerini seslendirdi.

Vahdat kardeşler, konser sonunda "Ey Yar - Aman Hey Aman" adlı parçayı seslendirdi.

Kaynak: AA