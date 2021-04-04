"Mahremiyet Eğitimi" modülü revize edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Mahremiyet Eğitimi" modülü revize edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Mahremiyet Eğitimi' modülü revize edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Mahremiyet eğitimi" modülü revize edilerek, "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitim modülü hazırlandı.

Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Mahremiyet eğitimi" modülü revize edilerek, "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitim modülü hazırlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm çocuklara sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruyabilme, diğer insanların özeline saygı duyarak kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyabilme becerisi kazandırmak amacıyla hazırlanan "mahremiyet eğitimi" modülü revize edilerek, "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitim modülü hazırlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan eğitimlerin, uzaktan eğitim platformları kullanılarak gerçekleştirilmesi için Bakanlık uzmanları tarafından tekrar üzerinde çalışma yapıldı. Modül, sahadaki çalışanların geri bildirimleri ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak revize edildi. Bu doğrultuda ailelere, çocuk hizmetleri alanında çalışan ve çocukla temas eden tüm çalışanlara yönelik "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitim modülü hazırlandı.

Revize edilen modülde, Mahremiyet, Gelişim Dönemlerine Göre Mahremiyet, Bebeklik Döneminde Mahremiyet, Okul Öncesi Dönemde Mahremiyet, İlköğretim Döneminde Mahremiyet, Ergenlik Döneminde Mahremiyet, Dijital Mahremiyet ve İstismara Maruz Kalmış Çocuğa Yaklaşım gibi başlıklar yer alıyor.

"Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitici eğitimi verildi

Modülün revize edilmesiyle beraber geçtiğimiz günlerde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitici eğitimi gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak verilen eğitime, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çocuk hizmetleri alanında görev yapan meslek elemanı ve yöneticiler katıldı.

Yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verildi

Bakanlık, çocuk hizmetleri alanında çalışan personelin ve hizmet sunulan ailelerin desteklenmesi amacıyla, 2018 yılında hazırlanan "Mahremiyet Eğitimi Modülü" ile İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan çocuk hizmetleri biriminde görevli tüm personel, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler, Bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakım evlerinde görev yapan çalışanlar, veliler ve koruyucu aileleri kapsayacak şekilde bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verilmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Mahremiyet Eğitimi" modülü revize edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:29:29. #1.16#
title