Mahremin Davetsiz Misafiri: Gökay Kalaycıoğlu

Ne istediğini bilmek için öncelikle neye sahip olduğumuzu bulmamız gerekir ki bu, eldeki maddi imkanları topyekûn geçersiz kılabilen bir süreçtir ve ortalama bir insanın bunu anlaması yaklaşık olarak aynaya baktığında gördüğü şeyden pişmanlık duymasına tekabül eder. Kişi, kendini gerçekleştirene değin potansiyeli yalnızca birer koltuk değneğinden ibarettir, onlara tutunarak yürümek insanı zaman aşımına uğratmaktan başka işe yaramaz. Ufka varacaksak hayalimizle inatlaşacağız, olasılıklarla değil.

Türkiye'de istediği mesleği icra edebilen oldukça sınırlı bir zümre var. Bilhassa günümüzde genç kuşağın kendine ve akranlarına durmadan nostalji yaşatmasının bir sebebi de bu. Bu zümrenin içinde istediği mesleği hakkıyla icra edebilen ise çok daha küçük bir küme var ki onlar da safi yetenek değil, sebat, emek ve devamlılığına karşılılık dahi işine her gün, baştan, ilk günkü gibi talepkar olana aynı meramla yaklaşan kimseler. Şimdi bu kümeye bir parantez açarak bahsetmek istediğim isim ise size günün farklı saatlerinde, aslında müşterek dertlerimizi anlatan hem de bize ortak olan genç nesil bir ekran yüzü Gökay Kalaycıoğlu.

Marmara Üniversitesi'nde Ekonometri lisans öğrenimini sürdürürken, diğer taraftan çocukluk hayallerinin eşiğine 21 yaşında ilk adımını atan Gökay Kalaycıoğlu, haberin mutfağında pişerek 2004 yılında stajyer muhabir ve editör olarak başladığı kariyerinde bugün onlarca ödülle taçlandırılmış bir genç sunucu.

İlk olarak TVNet haber kanalının kurulduğu kadroda ekonomi spikeri olarak ekranla tanışan Gökay Kalaycıoğlu, kısa bir süre sonra TV8'e transfer olarak haber spikeri unvanını aldı. Başarı adımlarında hızlanmaya başlayan Gökay Kalaycıoğlu sonrasında 24 TV'ye transfer oldu. Moderatörlük unvanıyla haber camiasında kariyerine devam etti. Sonraki dönemde ise 24 TVde "24 hafta sonu" ve aynı kuruma ait Star Gazetesi Hafta sonu Eki'nde "Haber Bahane" isimli röportaj serisine başladı. Bu görevler Gökay Kalaycıoğlu'nun popüler kültürle tanışmasına vesile oldu. İzleyicinin takdirini kazanmış olmalı ki, 2015 yılında Evo's Angels Dijital Dünya'nın En'leri Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri seçildi. Bunu takiben 2017 ve 2019 yıllarında Londra merkezli Lobin Turkey/ Lobin International tarafından Tüketici Kalite Ödülleri'nde iki kez Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri, 2018 yılında Altın Taç Ödülleri ile Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri; 2018 yılında Ekonomize Dergisi Ödül Töreni'ndeYılın En İyi Erkek Haber Spikeri ve 2019 yılında Altın Kanat Ödülleri ile Yılın En Başarılı Sunucusu ödüllerini aldı.

24 TV'de sergilediği performansı, Gökay Kalaycıoğlu'nun kurum içi transfer ile 360 TV Ana Haber Spikeri unvanı almasını beraberinde getirdi.

MESLEKTE 18 YIL

18 yıl boyunca aralıksız haber gündemini izleyiciye aktaran Gökay Kalaycıoğlu, Uçankuş TV'den aldığı teklif ile habere nokta koyup, magazin gündeminin nabzını tutan programların sunucusu ve yorumcusu oldu. Uçankuş TV'de Canlı Masa Gökay Kalaycıoğlu'nun kariyerinde dönüm noktasını oluşturan bir program olmalıdır ki sonraki süreçte "Cumartesi Magazin" ve "Pazar Magazin" programlarını ekrana taşımıştır. Ana akım medyanın etkinliğini kaybedip yerini sosyal medyaya bırakmaya başlamasıyla, mesleki kariyerini dijitale adapte etmeye çalışmış ve Uçankuş TV ile devam eden süreçte, YouTube üzerinden yaptığı röportajlar da eşlik etmeye başladı.

Mesleğinde 18 yılını geride bırakan ve kariyerini ödüllerle taçlandıran sunucu, bilgi birikimini aktarmaya karar verdi. Can Gürzap ve Arsen Gürzap'ın kuruculuğunda Dialog Anlatım İletişim Kursu'nda "Spikerlik–Sunuculuk" eğitimi vermeye başladı. Buna ek olarak İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de öğrencilerine akademisyen unvanıyla ders vermektedir. Kazanımlarını ve tecrübelerini aktardığı birçok öğrencisini medyaya kazandıran Gökay Kalaycıoğlu bu alanda da 2019 yılında Evo's Angels Dijital Dünya'nın Enleri Ödülleri'ndeYılın En Başarılı Akademisyeni" seçildi.

18 yıldır kaleme aldığı röportajlarıyla, programcılığıyla ve spikerliği ile gece kuşağından, gün ortasına, ana haber bülteninden, hafta sonu kuşağı, yaptığı spesifik pek çok yayına kadar 18 yılını doldurduğu habercilikte, hem ekran hakimiyeti hem de tecrübesi ile paralel bir nevi toplum mütehassısı olarak magazin yorumculuğuyla ekrana çıktığı günden bugüne eksiksiz sürdürüyor. Seyircisiyle olduğu gibi sanat, iş ve spor dünyasıyla olan bağlarının güvenirliği de üslubu, tane tane ve içten konuşması ile örülü Gökay Kalaycıoğlu, sunduğu her platformdaki becerisini ve titizliğini çizgisini bozmadan popüler kültürde de konuşturarak hem haber hem haberci olmaya devam ediyor.