Mahrem Evler Soruşturmasında 1 Tutuklama
Gaziantep’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem evlere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Bylock kullanıcısı 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem evlere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Bylock kullanıcısı 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem evlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen A.A. isimli şahıs gözaltına alındı. A.A. sorgusunun ardından önce savcılığa, ardından ise tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP