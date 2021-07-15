Mahrem belgeseli konusu ne, oyuncuları kimler? Mahrem belgeseli dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nerede çekildi, kaç bölüm?

TRT 1 tarafından hazırlanan "Mahrem" belgeseline ait ilk tanıtım, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurulmuştu. Mahrem belgeseli ilk bölümüyle dün ekranlara gelmişti. Bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Mahrem belgeseli konusu nedir? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeseli kaç bölüm sürecek?

Mahrem belgeseli dizisi kaç bölüm olacak, belgesel nerede çekildi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeseli konusu ne, hangi dönemi anlatıyor? Mahrem belgeseli kaç bölüm sürecek? Mahrem belgeseli ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

MAHREM BELGESELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mahrem belgeseli 14 Temmuz Çarşamba günü 1. bölümü ile TRT 1 ekranlarında başlamıştı. Belgeselin yeni bölümü bugün yayınlanacak.

MAHREM BELGESELİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Belgesel toplamda 4 bölüm olacak. İlk 2 bölümü dün yayınlanmıştı. Son 2 bölümü ise bugün yani 15 Temmuz Perşembe akşamı ekranlara gelecektir.

MAHREM BELGESELİ KONUSU NE?

TRT, FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel "Mahrem", ilk bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1'de ekrana gelecek.

TRT 1 tarafından hazırlanan "Mahrem" belgeseline ait ilk tanıtım, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda Eren, "FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yapılanmasının, örgüt şemasının, TSK'ya sızma faaliyetlerinin tanıkların beyanlarıyla ortaya konduğu "MAHREM", ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT ekranlarında," açıklamalarına yer verdi.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri yer alacak.

"Mahrem" belgeseliyle ilgili yayımlanan ilk tanıtımda, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan "Şok Mangaları" da yer alıyor.

Belgeselin ilk tanıtımında FETÖ'nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne seriliyor.

MAHREM BELGESELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Mahrem" belgeselinin çekimleri 4 ilde, 159 farklı mekânda ve 11 haftada gerçekleştirildi. Belgeselde 2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı. Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu'nun ve Gürkan Tanyaş'ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor. "Mahrem" belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlara gelecek.