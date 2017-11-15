Mahmutlar Mahallesine 5 Buçuk Kilometrelik Terfi Hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde doğal kaynak suyundan cazibeli olarak içme suyu deposuna gelen 5 buçuk kilometrelik 30 yıllık terfi hattını yenileme çalışmasına başladı.



MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca, Demirci'nin Mahmutlar Mahallesi'nde 30 yıl önce döşenen içme suyu terfi hattında yenileme çalışmasına başladı. Mahalleye cazibeli olarak gelen doğal kaynak suyundan içme suyu deposuna 5 buçuk kilometre uzunluğunda hat döşeniyor. Mahallede yürütülen çalışmaları takip etmek amacıyla İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu da Mahmutlar'ı ziyaret etti. Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu, "Mahalleli olarak çalışmadan çok memnunuz. İçme suyu terfi hattında yapılan çalışma için başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Eski hattımız 30 yıllıktı. Yaşanan arızalar suyun mahallemize sağlıklı bir şekilde gelmesini engelliyordu" dedi. - MANİSA