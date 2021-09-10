Mahmutlar'da 4 adet yeni su kaynağı kullanıma sunuldu

Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu, mahallesine bugüne kadar yapılmayan hizmetlerin Başkan Cengiz Ergün döneminde yapıldığını belirtti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların içme suyu ihtiyacına yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar mahallesine 4 adet doğal su kaynağı kazandırıldı. Kaynaklara yapılan bin 900 metre uzunluğundaki terfi hattı çalışması ile mahallede bulunan içme suyu deposuna iletilen su, mahallelilerin hizmetine sunuldu.

"Bugüne kadar yapılmayan hizmetler Başkan Ergün döneminde yapıldı"

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu, mahallesine bugüne kadar yapılmayan hizmetlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün döneminde yapıldığını belirtti. Muhtar Koyunoğlu, "MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemize 4 adet yeni içme suyu kaynağı kazandırdı. Bu kaynaklara yapılan terfi hattı bağlantısı ile içme suyu konusunda hiçbir sıkıntımız kalmadı. Sadece bu da değil, mahallemizden geçen yolda da asfalt çalışması yapılıyor. O da yakın zamanda tamamlanacaktır. Tüm bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve ekibine mahallem ve şahsım adına sonsuz teşekkürler sunarım" diye konuştu.

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