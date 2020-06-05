Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kılındı
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Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kılındı

Karantina süreci kapsamında iki buçuk ay sonra geçtiğimiz hafta ilk kez toplu halde kılınan Cuma namazı, bu hafta yeniden Bağcılar Mahmutbey Stadyumunda kılındı.

Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kılındı
05.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:58

Karantina süreci kapsamında iki buçuk ay sonra geçtiğimiz hafta ilk kez toplu halde kılınan Cuma namazı, bu hafta yeniden Bağcılar Mahmutbey Stadyumunda kılındı.

Bağcılar'da oturan ilçe sakinlerinin yoğun talebi üzerine Cuma namazı bu hafta da Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda kılındı. Dezenfekte edilen, kıble ve sosyal mesafeyi belirleyen şeritlerin çekilerek hazır hale getirilen stadyuma gelen cemaate namaz öncesinde tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Ayrıca yine stadyum girişinde maske dağıtan ekipler, gelen vatandaşların ateşini ölçerek içeri aldı.

İKİNCİ KEZ STADYUMDA KILINDI

Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük'ün kıldırdığı Cuma namazına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. Çağırıcı, "Virüs süreci yaşıyoruz. Bu süreçte bugüne kadar ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel bir yol katettik. İstiyoruz ki bu yolda çekilen çileler boşa gitmesin. Bu ay başından itibaren de rehavet sürecine katılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hayatımızı devam ettirmek en büyük arzumuzdur. Bu noktada Bağcılar'da gerekli önlemleri aldık. Bugün de bu kurallar çerçevesinde Mahmutbey Stadyumunda Cuma namazımızı kılmış olduk. Hafta sonu yasakları da kalktı. Hemşerilerimize biraz daha sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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