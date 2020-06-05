Mahmutbey Stadında Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
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Mahmutbey Stadında Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi

TOPLU ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ikinci Cuma namazına da katılım yoğun oldu.

Mahmutbey Stadında Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
05.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:15
TOPLU ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ikinci Cuma namazına da katılım yoğun oldu. Bağcılar'daki Mahmutbey Stadı'nı tamamen dolduran vatandaşların kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler geçen hafta Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılmıştı. Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bu haftaki Cuma namazı yine belirli noktalarda kılındı.

Bağcılar'da Cuma namazı için en çok katılımın olduğu yer ise Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı oldu. Namaz saati yaklaşırken stadı tamamen dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Yüzlerce kişinin katılımı ile kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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