Mahmutbey Metro Hattı projesi... Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel kazı çalışmaları tamamlandı

06.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:43

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Kabataş'a uzanan ikinci kısmının tünel çalışmalarının tamamlanması törenine katıldı.

Metronun Beşiktaş Fulya durağının şantiyesinde gerçekleşen törende tünel çalışmalarının bitmesi ile TBM (tünel açma makinesi) şantiye içerisinden vinçle çıkarıldı. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesinde, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında test sürüşleri devam eden hattın ikinci etabı olan Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel kazı çalışmaları da tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu törende yaptığı konuşmasında, hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki bölümün 2020 yılında, Mecidiyeköy-Kabataş arasının ise bulunan arkeolojik kalıntılar nedeniyle 2021 yılının sonuna doğru açılmasının planlandığını belirtti. Törende çalışmasını tamamlayan TBM makinesi şantiye alanında çıkarıldı. TBM'in üzerine Türk bayrağı asıldı.

PROJE HAKKINDAProje tamamıyla hayata geçtiğinde 'tam otomatik sürücüsüz' olarak, 24.5 km uzunluğunda ve 19 istasyondan oluşacak. Ayrıca, bir saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip hattın tamamının hizmete girmesiyle günde bir milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Hat, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler –Bağcılar'ı birbirine bağlayacak. Hat aynı zamanda Kabataş-Taksim Füniküler (F1) hattı ve Eminönü-Kabataş Tramvayı (T1), Mecidiyeköy İstasyonu'nda Yenikapı-Hacıosman Metro (M2), Karadeniz Mahallesi İstasyonunda Topkapı-Sultançiftliği (T4), Mahmutbey İstasyonunda Bağcılar (Kirazlı)-Başakşehir Metro (M3) hattına bağlanacak.

Kaynak: DHA

- İstanbul