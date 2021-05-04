Mahmutbey gişelerinde denetim kuyruğu

İstanbul'da tam kapanma kapsamında Mahmutbey gişelerine kurulan denetim noktasında uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul'da tam kapanma kapsamında Mahmutbey gişelerine kurulan denetim noktasında uzun araç kuyruğu oluştu. Denetimde sürücülerin izin belgeleri kontrol edilirken, denetim noktasında oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

17 gün sürecek olan tam kapanma kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mahmutbey gişelerinde de denetim noktası oluşturuldu. Tek şeride indirilen yolda gerçekleştirilen denetimde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücülere izin belgeleri olup olmadığı soruldu. İzin belgeleri olmayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetim noktasında oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı