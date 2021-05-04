Mahmutbey gişelerinde denetim kuyruğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahmutbey gişelerinde denetim kuyruğu

Mahmutbey gişelerinde denetim kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da tam kapanma kapsamında Mahmutbey gişelerine kurulan denetim noktasında uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul'da tam kapanma kapsamında Mahmutbey gişelerine kurulan denetim noktasında uzun araç kuyruğu oluştu. Denetimde sürücülerin izin belgeleri kontrol edilirken, denetim noktasında oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

17 gün sürecek olan tam kapanma kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mahmutbey gişelerinde de denetim noktası oluşturuldu. Tek şeride indirilen yolda gerçekleştirilen denetimde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücülere izin belgeleri olup olmadığı soruldu. İzin belgeleri olmayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetim noktasında oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın
Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın
Polisten ikameti olduğu halde dışarı çıkan turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de oturacaksın
Polisten ikameti olduğu halde dışarı çıkan turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de oturacaksın
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Cyle Larin Gökhan Gönül Ünal Karaman Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mahmutbey gişelerinde denetim kuyruğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 01:44:52. #1.15#

title