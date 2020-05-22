Mahmutbey Gişelerde trafik yoğunluğu oluştu Mahmutbey Gişelerde trafik yoğunluğu oluştu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Mahmutbey gişelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Mahmutbey Gişelerde trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Mahmutbey gişelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Arife gününden itibaren başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'un bazı noktalarında trafik oluştu. Mahmutbey gişelerdeki çok sayıda araç Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk oluşurdu. Gişelerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kaynak: İHA