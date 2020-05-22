Mahmutbey gişelerde araç trafiği
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Mahmutbey gişelerde trafik yoğunluğu oluştu.
22.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:30
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Mahmutbey gişelerde trafik yoğunluğu oluştu.
Arife gününden itibaren başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'un bazı noktalarında trafik oluştu. Mahmutbey gişelerdeki çok sayıda araç Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk oluşurdu. Gişelerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA