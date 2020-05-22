Mahmutbey Gişeler'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu
Mahmutbey Gişeler'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu İSTANBUL - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Mahmutbey Gişeler'de trafik yoğunluğu oluştu.
22.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:23
Mahmutbey Gişeler'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu İSTANBUL - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Mahmutbey Gişeler'de trafik yoğunluğu oluştu.
Arife gününden itibaren başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'un bazı noktalarında trafik oluştu. Mahmutbey Gişeler'deki çok sayıda araç Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk oluşurdu. Gişelerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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Kaynak: İHA