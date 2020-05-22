Mahmutbey Gişeler'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu Mahmutbey Gişeler'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu İSTANBUL - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Mahmutbey Gişeler'de trafik yoğunluğu oluştu.

Mahmutbey Gişeler'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu İSTANBUL - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Mahmutbey Gişeler'de trafik yoğunluğu oluştu.

Arife gününden itibaren başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'un bazı noktalarında trafik oluştu. Mahmutbey Gişeler'deki çok sayıda araç Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk oluşurdu. Gişelerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kaynak: İHA