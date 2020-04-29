MAHMUTBEY'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Ersan SAN / KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler nedeniyle bir süredir sakinlik olan İstanbul yollarında, havaların da ısınmasıyla birlikte yoğunluk gözlendi.

Ersan SAN/ KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler nedeniyle bir süredir sakinlik olan İstanbul yollarında, havaların da ısınmasıyla birlikte yoğunluk gözlendi. TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ve Basınekspres Yolu'ndaki yoğun trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'un yollarında koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle bir süredir sakinlik gözleniyordu. Farklı gruplardaki kişiler için sokağa çıkma yasağı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması gibi uygulanan tedbirlerin ardından bugün havaların da ısınmasıyla yollarda yoğunluk gözlendi. TEM Otoyolu ve Basınekspres Yolu'nda yoğun trafik havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA