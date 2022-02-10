MAHMUT YAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA (DHA) - SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile koranavirüs tespit edildiği için karantinada tutulan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Geçen hafta gözaltına alınan ancak koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi.