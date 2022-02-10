MAHMUT YAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MAHMUT YAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile koranavirüs tespit edildiği için karantinada tutulan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BURSA (DHA) - SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil ile koranavirüs tespit edildiği için karantinada tutulan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Geçen hafta gözaltına alınan ancak koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi.

MAHMUT YAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MAHMUT YAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MAHMUT YAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MAHMUT YAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MAHMUT YAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title