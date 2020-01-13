Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu kaç yaşında, nereli?

13.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:15

Mahmut Ustaosmanoğlu hayatı merak ediliyor. Henüz 16 yaşındayken fıkıh, tefsir, hadis derlerini bitiren Ustaosmanoğlu, hocalarından icazet alarak dersler vermeye başladı. Vazi ve imam olarak çeşitli bölgelerde görev yaptı. Ayrıca, Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan ödül aldı. Mahmut Ustaosmanoğlu hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon ili Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde dünyaya geldi. İlk dönemlerde çevre köylerdeki hocalardan eğitimler aldı. 10 yaşında iken, köyün imamlığını yapan babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım'ın hocalığı ile hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşık Kutlu Hoca'dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Hoca Abdülvehhab Efendi'den Arapça okudu. Fıkıh, tefsir, hadis gibi dini bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı.

HOCALARINDAN İCAZET ALARAK DERSLER VERMEYE BAŞLADI

Hocalarından icazet aldıktan sonra köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine kendisi icazet verdi. 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 16 yaşında teyzesinin kızı Zehra ile evlendi. Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu bulunuyor. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar ile tanıştı.

İSLAMA ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ VERİLDİ

Ahıskalı Ali Haydar tarafından İsmailağa Camii'ne imam tayin edilmek için davet edildi. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. Halen İstanbul'da yaşayan Ustaosmanoğlu, 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet' ödülü verildi. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

ESERLERİ

Ruhul Furkan Tefsiri

Sohbetler

Risale-i Kudsiyye

Umre Sohbetleri

Fatiha Tefsiri

Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

Efendi Babam Buyurdu ki

Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

İrşadül Müridin

Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

Tembihat

Mektubatı Mahmudiyye