MAHMUT TUNCER YÜKSEK TANSİYON ŞİKAYETİYLE DÜN GECE HASTANEYE KALDIRILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MAHMUT TUNCER YÜKSEK TANSİYON ŞİKAYETİYLE DÜN GECE HASTANEYE KALDIRILDI

02.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:35
MAHMUT TUNCER YÜKSEK TANSİYON ŞİKAYETİYLE DÜN GECE HASTANEYE KALDIRILDI

TÜRKÜCÜ Mahmut Tuncer (59) yüksek tansiyon şikayetiyle dün gece hastaneye kaldırıldı.

TÜRKÜCÜ Mahmut Tuncer (59) yüksek tansiyon şikayetiyle dün gece hastaneye kaldırıldı.

Mahmut Tuncer, dün gece omuz ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Mahmut Tuncer, gece de tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü. Sabaha kadar hastanede kalan Mahmut Tuncer taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirterek, "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Tuncer'in hastanede çekilen videosu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MAHMUT TUNCER YÜKSEK TANSİYON ŞİKAYETİYLE DÜN GECE HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 17:37:51. #1.15#
title