Mahmut Tuncer korkuttu!

59 yaşındaki usta sanatçı dün akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden yükselince eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

'NAZAR DEĞDİ'

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi. (TV100)

Kaynak: Hürriyet