Mahmut Tekdemir: "İnşallah Çalışmalarımızın Karşılığını Fenerbahçe Maçında Alırız"

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Mahmut Tekdemir, bu sene de iyi uyum yakaladıklarını belirterek, "Bu uyumu Fenerbahçe maçı ile devam ettirmek istiyoruz. İnşallah çalışmanın karşılığını alırız" dedi.



Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de başarılı futbolcu Mahmut Tekdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sene oynadıkları karşılaşmalarının çok heyecanlı olarak geçtiğini belirten Tekdemir, "Takım olarak iyi çalışıyoruz. Bu sene de iyi uyum yakaladık. Bu uyumu Fenerbahçe maçı ile devam ettirmek istiyoruz. İnşallah çalışmanın karşılığını alırız" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe ile birlikte zorlu bir fikstüre gireceklerini söyleyen başarılı futbolcu, "Zorlu bir fikstüre giriyoruz. Bu trafikte bütün oyunculara ihtiyacımız var. Sakatlık oluyor, cezalı oluyor, bütün oyunculara ihtiyacımız oluyor. Maçlara en iyi şekilde çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"Sistemi, planı olan bir takımız"



Takım olarak sistemli bir ekip olduklarının altını çizen deneyimli futbolcu, "Biz her zaman aynı sistemde devam ediyoruz. Sistemi, planı olan bir takımız. Çalışmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Antrenmandaki çalışmalarımızı maçta karşılığını almak istiyoruz" dedi.



"Kaliteli oyuncularımız var ve rekabeti arttırıyor"



Oynadığı mevkideki oyuncularının sayısının hatırlatılması üzerine Mahmut, "Kaliteli oyuncularımız var. Rekabeti arttırıyor. Bu rekabet içinde en iyi olan oynuyor. Herkes Başakşehir'in başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.



"Biz Sevilla maçında neler yapacağımızı gösterdik"



UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri hakkında ise Tekdemir, "Bizden daha tecrübeli takımlar. Ama bizim de çok tecrübeli oyuncularımız var. Biz Sevilla maçında neler yapacağımızı gösterdik. O maçlarda da göstereceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL