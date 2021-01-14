Mahmut Recevik ve Enzo Roco'nun cezaları onandı
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Mahmut Recevik ve Enzo Roco'nun cezaları onandı

14.01.2021 17:26 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:09
Mahmut Recevik ve Enzo Roco'nun cezaları onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü idarecisi Mahmut Recevik'in 45 gün hak mahrumiyeti ve para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü idarecisi Mahmut Recevik'in 45 gün hak mahrumiyeti ve para cezasını onadı. Kurul ayrıca, Fatih Karagümrük'ün Şilili defans oyuncusu Enzo Roco'nun 3 maçtan men ve para cezasının da onandığını bildirdi.

TFF Tahkim Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş. ve idarecisi Mahmut Recevik ile ilgili PFDK'nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/537 K.2020-2021/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Mahmut Recevik'in TFF'ye yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 52.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, - Erteleme talebinin reddine,Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcusu Enzo Pablo Roco Roco ile ilgili PFDK'nın 12.01.2021 tarihli E.2020-2021/555 K.2020-2021/696 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcusu Enzo Pablo Roco Roco'nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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