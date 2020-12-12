Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı
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Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı

12.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:55
Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sözde DEAŞ terör örgütünün Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasına misilleme olarak valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma, adliye ve siyasi parti binalarına intikam amaçlı eylem planı yaptığı öne sürülen 7 örgüt üyesinden 4'ü tutuklandı.

Sözde DEAŞ terör örgütünün Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasına misilleme olarak valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma, adliye ve siyasi parti binalarına intikam amaçlı eylem planı yaptığı öne sürülen 7 örgüt üyesinden 4'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik 7 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı zanlıların evlerine kapıları koçbaşlarıyla kırılıp girildi. Yapılan baskınlarda Abdullah Ç., İsa G., İsmail B., Selçuk Ö., Gökhan K., İbrahim K., ve Özcan S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen zanlılardan Abdullah Ç., İsmail B., Gökhan K. ve Özcan S., tutuklanırken geriye kalan 3 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlıların DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in Eylül ayında gözaltına alınıp tutuklanmasına misilleme için valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, adliye ve siyasi parti binalarına eylem planı yaptığı öne sürüldü.

-İHA-

Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı
Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı
Son dakika haberleri: Mahmut Özden'in intikamı için eylem planı yapan 4 DEAŞ'lı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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