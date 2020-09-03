Mahmut Özden cezaevine girince oğlu DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olmuş
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Mahmut Özden cezaevine girince oğlu DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olmuş

Adana'da yakalanıp tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in oğlu ile birlikte Adana'da gözaltına alınan 5 zanlı İstanbul'a gönderildi.

03.09.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:16

Adana'da yakalanıp tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in oğlu ile birlikte Adana'da gözaltına alınan 5 zanlı İstanbul'a gönderildi. Özden cezaevine girince sözde Türkiye emirliğini oğluna verdiği öğrenildi.

İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşif yapan ve tutuklanan DEAŞ üyesine talimat verdiği iddiasıyla Adana'da gözaltına alınan Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de bulunduğu 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, şafak vakti şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların İstanbul'da tutuklanan Mahmut Özden ve diğer zanlı ile bağlantılı oldukları öne sürülerek yakalandığı ve bu nedenle İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. Ayrıca zanlı Hamza Özden'in babası cezaevindeyken sözde DEAŞ'ın Türkiye emirliğini yaptığı belirlendi. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

(Fatih Keçe/İHA)

Mahmut Özden cezaevine girince oğlu DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olmuş

Kaynak: İHA

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