Mahmut Hoca'nın 'Okul dört duvara sığmaz' sözü gerçek oldu
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Münir Özkul, Güncel, Haber

Mahmut Hoca'nın 'Okul dört duvara sığmaz' sözü gerçek oldu

Mahmut Hoca'nın 'Okul dört duvara sığmaz' sözü gerçek oldu 100 öğrencisine müzik dersi kapsamında internet ortamından gitar çalmayı öğretiyor Korona süreci eğitime engel olamadı Sinan Alağaç Ortaokulu Müdürü Cengiz Kılıç;

25.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:03
Mahmut Hoca'nın 'Okul dört duvara sığmaz' sözü gerçek oldu

Mahmut Hoca'nın 'Okul dört duvara sığmaz' sözü gerçek oldu

100 öğrencisine müzik dersi kapsamında internet ortamından gitar çalmayı öğretiyor

Korona süreci eğitime engel olamadı

Sinan Alağaç Ortaokulu Müdürü Cengiz Kılıç;

"Böyle yetenekli ve çalışkan arkadaşlarla çalışmaktan gurur duyuyorum"

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) sürecinde tüm yurtta uzaktan eğitime geçilirken, Yeşilçam'ın unutulmazlarından Hababam Sınıfı Tatilde filminde 'Kel Mahmut' rolünde okul müdür muavinini oynayan usta oyuncu Münir Özkul'un, "Okul dört duvar ile çevirili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir" sözü gerçek oldu. Eskişehir'de Sinan Alağaç Ortaokulu'nda görev yapan Müzik Öğretmeni Nil Taş da yaklaşık 100 öğrencisine müzik dersi kapsamında internet ortamından gitar çalmayı öğretiyor.

Korana virüs ile mücadele sürecinde tüm yurtta öğrenciler eğitimlerine evlerinden devam ediyor. Bu kapsamda öğretmenler uzaktan eğitim konusunda büyük çaba gösterirken, dersler internet ortamına taşındı. Öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için uğraşan eğitim neferleri, okulu aratmayacak şekilde evlerinden yoğun mesai harcıyor. Eskişehir'de Sinan Alağaç Ortaokulu'nda görev yapan Müzik Öğretmeni Nil Taş da yaklaşık 100 öğrencisine müzik dersi kapsamında internet ortamından gitar çalmayı öğretiyor. Müzik Öğretmeni Nil Taş gibi birçok öğretmenin okul olmamasına rağmen eğitim vermeleri usta oyuncu Münir Özkul'un Hababam Sınıfı Tatilde filminde sarf ettiği sözlerini akıllara getirdi. Unutulmaz filmde 'Kel Mahmut' rolünde oynayan Özkul, "Okul dört duvar ile çevirili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında bir dağ başı öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Yaşamayı, mücadele etmeyi doğa ile savaşmayı öğrenirsiniz. Bilgili olmayı en önemlisi kendinize karşı saygılı olmayı öğrenirsiniz" ifadelerine yer vermişti. Virüs sürecinde benzer şekilde okullar kapanırken, Özkul'un sözleri gerçeği aratmadı.

"Böyle yetenekli ve çalışkan arkadaşlarla çalışmaktan gurur duyuyorum"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinan Alağaç Ortaokulu Müdürü Cengiz Kılıç, "Müzik öğretmenimiz Nil Taş, öğrencilerine yönelik gitar kursuna uzaktan eğitimle devam etmektedir. Öğretmenimizin üstün gayretleri sonucu öğrenciler ev ortamını eğlenceli bir ortama dönüştürmekle birlikte zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmektedirler. Ayrıca bu durum 8. Sınıf öğrencilerimize moral ve motivasyon kaynağı olmaktadır. Müzik öğretmenimiz 100'e yakın öğrenciye gruplar halinde dönüşümlü olarak ulaşmakta ve başarılı bir şekilde kursu sürdürmektedir. İmkanlar dahilinde bu sayı git gide artacak. Veli ve öğrenciler bu duruma yoğun alaka gösteriyorlar. Okul müdürü olarak böyle yetenekli ve çalışkan arkadaşlarla beraber çalışmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Mahmut Hoca'nın 'Okul dört duvara sığmaz' sözü gerçek oldu

Kaynak: İHA

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