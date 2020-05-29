Mahmut Dökmetaş Camisi'nde şükür kurbanı kesildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Mahmut Dökmetaş Camisi'nde, bugün kılınacak cuma namazı öncesi 2 koç kurban edildi.
29.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:38
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen Mahmut Dökmetaş Camisi'nde, bugün kılınacak cuma namazı öncesi 2 koç kurban edildi.
Kaynak: AA