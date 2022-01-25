Mahmut Bey gişelerine park edilen araçlar kaldırıldı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'u esir alan kar yağışı sırasında yolda yakalanan sürücüler araçlarını Mahmut Bey gişelerine park etmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın çağrısının ardından sürücüler, araçlarını park ettikleri yerden çekti. Sahiplerine ulaşılamayan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

İstanbul'u felç eden kar yağışı sırasında hayat durmuş, çok sayıda sürücü yolda kalmıştı. Sürücülerin bir kısmı da araçlarını oldukları yere park ederek, evlerinin yolunu tutmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çalışmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için vatandaşlardan araçlarını park ettikleri yerden almalarını istedi. Vali Yerlikaya'nın çağrısına uyan vatandaşlardan kimisi küreklerle karları temizledi araçlarını çıkardı. Çıkamayan vatandaşlara ise sivil trafik ekipleri yardım etti. Öte yandan, kar küreme araçlarının çalışmalarının ardından yol Aksaray istikametine açıldı. Çalışmalarla birlikte Edirne istikametinde ise yol kısmi olarak açıldı. - İSTANBUL

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