Mahmut Arslan : "İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu"

Mahmut Arslan : "İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu"

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. (4)
Arslan: "Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum. Biz geldik. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et