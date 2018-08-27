Mahmut Arıkan Görevine İade Edildi
24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi’nden milletvekili adayı olmak için il başkanlığından istifa eden Mahmut Arıkan, görevine iade edildi.
24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olmak için il başkanlığından istifa eden Mahmut Arıkan, görevine iade edildi.
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"24 Haziran 2018 Milletvekili seçimlerinde aday olması münasebetiyle Kayseri İl Başkanlığından istifa eden Mahmut Arıkan, görevine iade edilmiştir." - KAYSERİ