Mahmum nerede çekiliyor? Mahkum dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Mahkum dizi çekimleri nerede yapıldı?

FIRAT, MALATYA (Haberler.com) - Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum dizisi nerede çekiliyor? Mahkum hangi ilimizde çekiliyor? Mahkum dizisi hangi ilçede çekilmektedir?

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mahkum dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çoğu sahnesi İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve ilçelerinde çekilmektedir.

MAHKUM KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet