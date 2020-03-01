Mahmudiye'de durdurulan araçta ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi
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Mahmudiye'de durdurulan araçta ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

01.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:10
Mahmudiye'de durdurulan araçta ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

'in ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Türkmenmecidiye Mahallesi yakınında A.A. ile N.K'nın bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca ile bu silahlara ait beşer şarjör ve mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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