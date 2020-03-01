Mahmudiye'de durdurulan araçta ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Türkmenmecidiye Mahallesi yakınında A.A. ile N.K'nın bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, ruhsatsız 5 tabanca ile bu silahlara ait beşer şarjör ve mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA