Mahmoud Hassan "Trezeguet" Kiralık Olarak Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, Belçika'nın RSC Anderlecht takımında forma giyen Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet"i satın alma opsiyonlu kiraladı.
Kasımpaşa, Belçika'nın RSC Anderlecht takımında forma giyen Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet"i satın alma opsiyonlu kiraladı.
Trezeguet, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ve Pazarlama Müdürü Emre Zengilli de yerini aldı. - İstanbul