Mahmood Coffee Gaziantep Futbol Kulübü'ne sponsor oldu

Yıllardır yurtiçi ve yurtdışında spor mecralarına yaptığı reklam ve desteklerle dikkatleri üzerine çeken Altunkaya Şirketler Grubu'nun markalarından olan Mahmood Coffee 2021-2022 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü'ne sırt forma sponsoru oldu.

Yıllardır yurtiçi ve yurtdışında spor mecralarına yaptığı reklam ve desteklerle dikkatleri üzerine çeken Altunkaya Şirketler Grubu'nun markalarından olan Mahmood Coffee 2021-2022 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü'ne sırt forma sponsoru oldu.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "Mahmood Coffee olarak 2021-2022 sezonunu kapsayacak şekilde Gaziantep Futbol Kulübü'ne forma sırt sponsoru olduk. Mahmood Coffee olarak üretim merkezimize ev sahipliği yapan ilimizin takımı olan Gaziantep Futbol Kulübüne 2021-2022 sezonunda forma sırt sponsoru olmaktan dolayı büyük sevinç ve gurur duyuyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi.

Mahmood Coffee hakkında

Gaziantep merkezli ve Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu'nun en değerli markalarından biri olan Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği ürünlerle yerli mühendis ve üretim gücünü Türkiye'ye hizmet için sunuyor. Mahmood Coffee'nin, 30 yılı aşkın tecrübesiyle dünya markalarıyla rekabet edebilen global bir markadır. Geniş ürün yelpazesiyle tüm kahve severlere hitap etmektedir. Gold, klasik, 2si1 arada, 3ü1 arada ve Türk kahvesi gibi Türkiye'de de bolca tüketilen kahve çeşitlerini tüketicinin beğenisine sunan Mahmood Coffee cappuccino ve kapsül kahve gibi yeni nesil kahve ürünlerini de geliştiren ve tüm dünyadaki müşterilerine ulaştıran uluslararası bir markadır. Kahve dışı sıcak içeceklerden; sıcak çikolata ve salep gibi alışkın olduğumuz lezzetleri de ürün gamında bulundurmaktadır. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı