Mahkumların tahliye sevinci
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Gaziantep, Nizip

Mahkumların tahliye sevinci

Mahkumların tahliye sevinci TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Gaziantep'in Nizip ilçesindeki cezaevinden tahliyeler sürdü.

15.04.2020 21:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:02
Mahkumların tahliye sevinci

Mahkumların tahliye sevinci

GAZİANTEP - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Gaziantep'in Nizip ilçesindeki cezaevinden tahliyeler sürdü. Bazı mahkumlar kameralara el sallayarak sevinçlerini gösterdi.

İnfaz kanununun yürürlüğe girmesinin ardından Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Nizip T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerin tahliyelerine başlandı. Jandarma ekiplerinin aldığı yoğun tedbirler arasında sevkıyatlar gerçekleştirilirken mahkumlar ise günler, aylar ve yıllar sonra cezaevinden çıkmanın sevincini yaşadı. Tahliye için sıra bekleyen bazı mahkumlar cezaevi çıkışında kameralara el sallayarak sevinç yaşadı. Yapılan kontrollerden sonra mahkumlar otobüslerle evlerine gönderildi.

Mahkumların tahliye sevinci

Kaynak: İHA

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