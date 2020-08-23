Mahkumların rehabilitasyon tarlasını memurlar ekip, hasat etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahkumların rehabilitasyon tarlasını memurlar ekip, hasat etti

ANKARA'da, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlü 50 gencin rehabilitasyonu için hazırlanan 13 dönümlük tarlaya ekilen ürünlerin bakım ve hasadını memurlar ile Kızılay gönüllüleri birlikte yaptı.

Mahkumların rehabilitasyon tarlasını memurlar ekip, hasat etti
23.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:17

ANKARA'da, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlü 50 gencin rehabilitasyonu için hazırlanan 13 dönümlük tarlaya ekilen ürünlerin bakım ve hasadını memurlar ile Kızılay gönüllüleri birlikte yaptı. Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü'nde uzman personel olarak çalışan Deniz Can, "Topladığımız ürünlerimizin Türk Kızılay ile imzaladığımız protokol çerçevesinde ihtiyaç sahibi insanlara dağıtımını yapıyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Tescil Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlü 50 gencin rehabilitasyonu için proje hazırlandı. Genç hükümlülerin hem rehabilitasyonu hem de meslek edinmelerini amaçlayan proje kapsamında 13 dönümlük tarla hazırlandı ancak koronavirüs salgını nedeniyle proje ertelendi. Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü personeli, hazırlanan domates, patates, salatalık, biber, patlıcan, mısır, kavun, karpuz gibi tohumları heba olmaması için mesailerinden kalan zamanda tarlaya ekti. Tamamen organik yetişen ürünlerin bakım ve hasatı ise yine müdürlük ve bakanlık personeli tarafından Kızılay gönüllüleri ile birlikte yapıldı. Elde edilen ürünler, Kızılay'ın Ankara'da bulunan aşevlerine teslim edildi. 

'GÖNÜLLÜ OLARAK TARLAYI EKTİK'Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü'nde uzman personel olarak çalışan Deniz Can, denetimli serbestlik sisteminin alternatif bir ceza infaz sistemi olarak, 2005 yılında adalet sistemine girdiğini, özellikle çocuk yükümlülere yönelik rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Bu çalışmalar kapsamında 13 dönümlük tarlayı hazırladıklarını söyleyen Can, koronavirüs salgını nedeniyle projeyi gerçekleştiremediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Biz aslında 50 tane çocuğumuza burada bir meslek öğrenmeleri amacıyla çalışmayı başlatmıştık. Ancak koronavirüs pandemi süreci ve salgının yayılım hızının artması üzerine bakanlığımızın kararıyla meslek edindirme kurslarının ertelenmesinden dolayı buradaki çalışmamız çocuklarımızın katılımı olmaksızın devam etti. Kurum müdürümüzün yönetiminde kurum şeflerimiz ve memur arkadaşlarımızla bu çalışmaları biz yapıyoruz. Burada hazırlanan tarla boş kalmasın, diye bizler gönüllü olarak dahil olduk. Günlük 5 arkadaşımız, yaklaşık 1,5 aydan bu tarafa gece ve gündüz çalışmalarımızı yürüttük. Ürünlerimizin mahsulünü yaklaşık 20 gündür alıyoruz. Kavun, karpuz, salatalık, biber, mısır, domates, karnabahar, kabak gibi aklınıza gelebilecek her çeşit farklı kategori de ürünlerimiz var. Topladığımız ürünlerimizin Türk Kızılay ile imzaladığımız protokol çerçevesinde ihtiyaç sahibi insanlara dağıtımını yapıyoruz."'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GÖNDERİLİYOR'

Türk Kızılay Ankara Kadın Kolları Başkanı Meltem Elmacı ise Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü'yle daha önce imzaladıkları protokol çerçevesinde hasada dahil olduklarını söyledi. Yaklaşık 20 gönüllü Kızılay gönüllüsüyle 3 günde bir hasada geldiklerini söyleyen Elmacı, "Burada toplamış olduğumuz ürünleri Ulucanlar aşevimizdeki ihtiyaç sahiplerine yemek yapılması için gönderiyoruz. Ayrıca ürünleri birebir ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine de götürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Magazin
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde
Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Fatih Dönmez Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Sadri Alışık Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tır Milli Ankara Futbolcu
Şu an buradasınız: Mahkumların rehabilitasyon tarlasını memurlar ekip, hasat etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 11:17:39. #1.14#
title