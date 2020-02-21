Mahkumlara uyuşturucu sağlayan gardiyan tutuklandı
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Mahkumlara uyuşturucu sağlayan gardiyan tutuklandı

Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumlara uyuşturucu madde sağlamakla suçlanan gardiyan tutuklandı.

21.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:19
Mahkumlara uyuşturucu sağlayan gardiyan tutuklandı

E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumlara uyuşturucu madde sağlamakla suçlanan gardiyan tutuklandı. Tutuklanan gardiyan 10 yıldır görev yaptığı cezaevine gönderildi.


Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan inceleme ve soruşturma kapsamında Gümüşhane Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Tanık beyanları ve ele geçiren suç unsurlarından yola çıkan ekipler cezaevinde yaklaşık 10 yıldır çalışan infaz koruma memuru S.O.D. ve şehir merkezinde işçi olarak çalışan C.D. ve esnaf M.Ç.'yi bağlantılı oldukları gerekçesiyle düzenledikleri eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına aldı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan gardiyan S.O.D. çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklanarak gardiyan olarak görev yaptığı cezaevine tutuklu olarak gönderildi. Diğer şüphelilerden işçi C.D. savcılık sorgusunun ardından, esnaf M.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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