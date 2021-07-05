Mahkûmlara rehberlik desteği
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Mahkûmlara rehberlik desteği

Mahkûmlara rehberlik desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında mahkumlara yönelik sürdürülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında mahkumlara yönelik sürdürülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Savcısı Dr. Ahmet Yalçın başkanlığında E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Cezaevi Müdürü Dursun Kayahan, Denetimli Serbestlik Müdürü Tuncay Bakır, Cezaevi 2. Müdürü Harun Dağlı, Cezaevi Vaizi Yılmaz Gürlevik ve Cezaevi Öğretmeni Ali Yavuz katıldı.

Savcı Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada; "Bizim hedefimiz özellikle burada bulunan mahkumlara faydalı olmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde müftülüğümüzle 6 ayda bir yaptığımız bu protokol ile mahkumlarımıza manevi rehberlik konusunda destek sağlıyoruz. Burada bir kişiyi bile kazanmak ve onu yeniden topluma kazandırmak temel hedefimizdir" dedi.

İl Müftüsü Akkuş ise "Bizim her alanda çalışmalarımız ve görevlendirdiğimiz koordinatörlerimiz var. Başkanlığımızın taraf olduğu protokoller çerçevesinde müftülükler olarak her kurum ile ortak çalışıyoruz. Yine cezaevlerindeki görevli vaizlerimiz her zaman sizlerin emrinde. Bizlere ne tür görev düşerse her daim hizmetinizdeyiz." diye konuştu.

Müftü Akkuş, toplantıya ev sahipliği yapan Savcı Yalçın'a ve Cezaevi Müdürü Kayahan'a teşekkür etti. - SİVAS

Mahkûmlara rehberlik desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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