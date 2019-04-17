Mahkumlara Af mı Geliyor? Ceza İndirimi Teklifi Neleri Kapsıyor?

Daha önce 9 Nisan'da açılması kararlaştırılan TBMM Genel Kurulu seçim sonuçlarına yönelik itirazlar nedeniyle önce 16 Nisan tarihine, ardından bir kez daha ertelenerek önümüzdeki haftalarda görüşülmesi kararlaştırıldı. Seçim tartışmaları sonrası toplanacak olan genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alacağı ve çalışmaların Adalet Komisyonunun ardından Meclis'e geleceği belirtiliyor.

Af konusunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile farklı düşündüklerini vurgulayan Erdoğan devlete karşı işlenmiş suçlar dışındaki cezaların affına sıcak bakmadığını açıklamış olsa da MHP aksi yönde bir kanun teklifini 24 Eylül 2018'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle