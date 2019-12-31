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Mahkumlar üretiyor, çocuklar seviniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde hayata geçirdiği proje ile mahkumların el emeği, göz nuru ile yaptıkları ahşap oyuncaklar, çocuklara hediye ediliyor.

31.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:36
Mahkumlar üretiyor, çocuklar seviniyor

'nin Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde hayata geçirdiği proje ile mahkumların el emeği, göz nuru ile yaptıkları ahşap oyuncaklar, çocuklara hediye ediliyor.

Kaynak: Dunya.com

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