Mahkumlar üretiyor, çocuklar seviniyor

31.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:36

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde hayata geçirdiği proje ile mahkumların el emeği, göz nuru ile yaptıkları ahşap oyuncaklar, çocuklara hediye ediliyor.