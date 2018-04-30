Mahkumlar İçin Hazırlanan Sodes Projeleri Tanıtıldı

Sivas'ta, Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Sivas Valiliğince desteklenen "Kapılar Kapanmasın" ile "Yaşam Kaynağı II" adlı SODES projeleri hayata geçti.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtım toplantısında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcılığının talep ettiği ve SODES'in uygun gördüğü her iki projenin de dikkate değer projeler olduğunu belirtti.

SODES'in mantığına çok uygun projeler olduğunu aktaran Gül, "Sosyal destekle dezavantajlı gruplara yardımcı olunuyor. Mahkumlarımız da dezavantajlı gruplar arasında yer alıyor. Bu proje ile mahkumlarımız hem meslek sahibi oluyorlar, hem de sanatsal ve sosyo-kültürel çalışmalardan faydalanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Birçok projede Sivas'ın pilot il olarak gösterildiğine de dikkati çeken Gül, "KÖY-DES'te, SODES'te, DAP'ta bunun örneklerini görüyoruz. Turizm anlamındaki cazibe merkezleri iller arasında Sivas 8 vilayet arasında yer alıyor. Bunların her birinin şehrimize katkısı var. Bu çalışmalardan alınan hibeler ve ödenekler ilimizdeki yatırımlara yansıyor." açıklamasında bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise cezaevindeki mahkumların tahliye olduklarında nitelikli ve vasıflı bir eleman olarak hayata yeniden başlamasının önemine dikkati çekti. Eğitim ve sosyo-kültürel desteğin mahkumlar için önemli olduğunu ifade eden Aydın, böylelikle suç oranının düşeceğini belirtti.



Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal da cezaevleri ile denetimli serbestlik müdürlüğünün iki proje yürüttüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Yaşam Kaynağı II Projesi ile Kapılar Kapanmasın Projesi hayata geçti. Yaşam Kaynağı Projesi kapsamında hükümlülerimiz kaynakçılık mesleğini öğrendiler. Amacımız tahliye olan hükümlülerimizin toplum hayatına daha iyi adapte olabilmeleri ve meslek edinmeleridir. Bu hedefimiz de başarıya ulaştı ve birçok hükümlümüz iş sahibi de oldu. Diğer projemiz ise kapalı cezaevimiz tarafından yürütüldü. Konferans salonumuz dizayn edilerek müzik aletleri alındı. Burası da hükümlülerimizin hizmetine sunuldu."

Daha sonra SODES Projesi kapsamında hazırlanan "Yaşam Kaynağı II Projesi" ile "Kapılar Kapanmasın Projesi"nin tanıtım filmi izlendi.