Mahkumlar cezaevinde birbirlerini darp etti
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Mahkumlar cezaevinde birbirlerini darp etti

Mahkumlar cezaevinde birbirlerini darp etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan iki mahkum kavga ederek birbirlerini darp etti.

Malatya'da uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan iki mahkum kavga ederek birbirlerini darp etti.

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan tutuklu bulunan M.Ö isimli şahıs ile Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan yatan H.Ö. isimli mahkum önce tartıştı. Bilinmeyen bir sebeple aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu birbirlerini hafif şekilde yaralayan iki tutuklu, jandarma tarafından darp ve cebir raporu için Akçadağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ceza İnfaz Kurumu tarafından şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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