Mahkumlar, Ceza İnfaz Memurunu Rehin Aldı

KOCAELİ T Tipi Cezaevi'nde bir hükümlü, ceza infaz memurunu rehin aldı. Hükümlü ve kendisine destek veren koğuş arkadaşları, yaklaşık 8 saat sonra ikna edilerek memuru serbest bıraktı.

Kocaeli T Tipi Cezaevi'nde işlediği bir suçun cezasını çeken hükümlü, gece saatlerinde koğuşa giren ceza infaz memurunu rehin aldı. Yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını isteyen ismi açıklanmayan mahkumu ikna etmek için yetkililer çalışma başlattı. Yoğun bir çabayla mahkum ve ile yanında bulunan koğuş arkadaşları ikna edildi. Yaklaşık 8 saat sonra ceza infaz memuru serbest bırakıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli