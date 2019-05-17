Mahkumlar, Bandırma Vapuru Maketi Üretti

SAMSUN'da 17 tutuklu ve hükümlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına çeşitli ebatlarda 100 Bandırma Vapuru üretti.

İŞKUR İl Müdürlüğü ve İlkadım Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ortaklığında açılan Model Gemi Yapımı kursuna katılan Samsun T Tipi Kapalı İnfaz Kurumundaki 17 tutuklu ve hükümlü, gemi atölyesinde gerçeğe uygun ölçekli hazırladıkları 96, 72, 48, 36, 24 ve 12 santimetre uzunluğunda Bandırma Vapuru maketleri hazırladı. Bandırma Vapuru Müzesi bahçesindeki oluşturulan sergi alanında hazırlanan maketler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına katılan Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Kıdıl, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu olarak "100. yıla 100 Bandırma" sergisi düzenlediklerini söyledi.

- Samsun

Kaynak: DHA