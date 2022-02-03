Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum 8. bölüm bugün var mı? Mahkum 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış'ın kedi fare oyunu artık bitti. Şimdi şartlar eşit durumda.

Aynı çatı altında yaşayan bu iki düşman, asıl hesaplaşmalarına başlarlar. Fırat'ın hatırlamasıyla birlikte köşeye sıkışan Barış, ondan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Planını devreye sokacağı anda hiç beklemediği bir karşı hamle ile baş başa kalır.

Bir yandan Barış ile kozlarını paylaşmaya devam eden Fırat, diğer yandan koca İstanbul'da kaybolan kızı Nazlı'nın peşindedir. Cemre sayesinde Nazlı'ya adım adım yaklaşır. Ancak Nazlı'ya giden yol, Cemre için tehlikeli sulardan geçmektedir. Hem Nazlı'yı bulmak hem de Barış'a karşı elini güçlendirmek isteyen Fırat, ateşten gömleği giymeye karar verir. Peki Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek midir?

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.

Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi?

Barış'ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?

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