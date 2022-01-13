Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum 5. bölüm bugün var mı? Mahkum 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali'den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat'ın mücadelesi yeniden başlar. Bu esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Fakat Ali tahliye edilmek üzeredir. Onu dışarıda arama görevi Cemre'ye düşer.

Adli tıptaki imza meselesini çözen Barış, Ferda'nın hayatında Savaş rolünü oynamaya devam eder. Öte tarafta Ali'nin tahliye edildiğini öğrenip harekete geçer. Savcı ile ilişkilerini çözmek adına Ali'ye ulaşmaları gerekmektedir. Bir yanda Cemre, diğer yanda Sasha kilidi çözecek olan Ali'yi köşe bucak aramaya koyulurlar…

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yalnız değilsin Savcı. Bütün insanlar mahkum. Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe…"

Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı'yı köşe bucak arar. İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat'ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış'ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış'ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha'nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…

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