Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum 10. bölüm bugün var mı? Mahkum 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Mahkum dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Mahkum yeni bölüm ne zaman, Mahkum bölüm bugün mü, Mahkum yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikayeyi baştan yazmanın vakti geldi.

Nazlı hamlesiyle Fırat'a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır. Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış'ı köşeye sıkıştırmaya devam eder. Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.

Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.

Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Adalet er ya da geç yerini bulacak!"

Rafi'nin büyük meydan okuması karşısında seçim yapmak zorunda kalan Barış, yeni bir yola girmek üzeredir. Savaş'ın karanlık geçmişini aydınlatmaya çalışırken, ailesini korumak için büyük mücadele vermeye devam eder. İşlemediği günahların bedelini ödeme zamanı gelmiştir. Zaman, Barış'ın aleyhine akmaya başlar.

Fırat'a desteğini gizlice sürdüren Cemre, Tahir ile ilgili büyük bir sırrı öğrenir. Fırat'a büyük ızdırap verecek bu sırrı açıklayabilecek midir?

Alevlerin içinde kalan Fırat, ona ve arkadaşlarına bu komployu kuran ismin peşindedir. Cehennemin ortasından kurtulmaya çalışırken, zekasıyla bunu fırsata çevirir. Büyük kaçış planında önemli bir koz öğrenmiştir. Ya bu cezavinden kaçacak ya da burada ölecek. Fırat büyük sona bir adım daha yaklaşır. Bu dört duvar arasından çıkabilecek midir?

Haberler.com - Gündem