Mahkum Yakında FOX'ta! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mahkum Yakında FOX'ta!

DailyMotion.com - Haberler | TV

Mahkum Yakında FOX'ta!

Mahkum Yakında FOX'ta!

Mahkum, geçici bir hafıza kaybı geçiren Savcı'nın yaşadıkları konu alınıyor. Hapishaneye atılan ve cinayet ile suçlanan Savcı için idam kararı çıkar. Bu karar sonrası kendisinin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışan Savcı'nın hikayesini konu alan Mahkum yakında FOX'ta!

FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

FOX'a abone olmak için: https://www.youtube.com/channel/UCJe13zu6MyE6Oueac41KAqg'sub_confirmation=1

FOX Resmi Facebook Hesabı: https://www.facebook.com/FOXtelevizyonu

FOX Resmi Twitter Hesabı: https://twitter.com/FOXTurkiye

FOX Resmi Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/FOXTurkiye

#FOX #Mahkum #OnurTuna

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title